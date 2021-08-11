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1 час назад

Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук и назначил нового замглавы МВД

Кроме того, правительство уволило первого замминистра образования Кизима

Айна Тимчук. Фото: Харьковская ОГА Айна Тимчук. Фото: Харьковская ОГА
Айна Тимчук. Фото: Харьковская ОГА

Кабинет министров на заседании 11 августа согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской обладминистрации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Кроме того, согласовано назначение заместителем главы Сумской ОГА Олега Клименчукова.

В свою очередь,, из Минобразования уволен первый замглавы ведомства Николай Кизим, а его место занял Андрей Витренко, бывший до этого заместителем министра. Кроме того, заместителем министра внутренних дел назначен Игорь Бондаренко.

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Кабмин также определил Руслана Слободяна победителем конкурса на занятие должности главы Госинспекции энергетического надзора, Игоря Дегнера — победителем конкурса на главу Госслужбы труда, а Виктора Жору — победителем конкурса на замглавы Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

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В то же время Кабмин не смог определить победителя конкурса на должность первого заместителя главы Госрезерва. Решение принято по предложению первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко по результатам собеседования с кандидатами, предложения по которым были внесены комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Напомним, что ранее разгорелся скандал из-за продажи нынешней главой Харьковской ОГА Тимчук гостиницы в оккупированном Россией Крыму.

В конце июля под стенами ХОГА прошла акция, в ходе которой группа людей с бело-красно-черными триколорами требовали отставки Тимчук.

Параллельно Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении во взяточничестве председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну: ему вменяют вымогательство и получение 1 млн грн за сохранение на должности руководителя коммунального предприятия. Высший антикоррупционный суд дал ему возможность остаться на свободе, заплатив залог в 3 млн грн, что тот 10 августа и сделал.

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