ВАКС избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Товмасяну

5 августа 2021 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, которого подозревают в получении около 1 млн грн неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 3 млн грн и возложил ряд процессуальных обязанностей.

По версии следствия, в начале 2021 года Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал и получил взятку в сумме 1,05 млн грн за сохранение в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия чиновники получили эти деньги четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника — адвоката.

Напомним, 4 августа прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении взятки в 1,05 млн грн.

Действия главы облсовета квалифицированы по части 4 статьи 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Досудебное расследование продолжается.

Параллельно разгорелся скандал из-за продажи нынешней главой Харьковской обладминистрации Айной Тымчук гостиницы в оккупированном Россией Крыму.

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