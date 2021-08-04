Политика 50 минут назад

НАБУ подозревает главу Харьковского облсовета в получении 1 млн грн взятки

Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал деньги за сохранение в должности руководителя КП

Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну (избран от "Слуги народа") о подозрении в получении взятки в сумме 1,05 млн грн.

Как говорится в сообщении бюро, действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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По версии следствия, в начале 2021 года Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в указанном размере за сохранение в должности руководителя коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

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В течение первого полугодия чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Напомним, что параллельно разгорелся скандал из-за продажи нынешней главой Харьковской обладминистрации Айной Тымчук гостиницы в оккупированном Россией Крыму.

Отметим также, что Высший антикоррупционный суд 30 июля признал бывшего директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко виновным в вымогательстве и получении взятки в 300 тысяч долларов, приговорив его к восьми годам тюрьмы.

9 июля ВАКС приговорил к четырем годам тюрьмы бывшего оперуполномоченного Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, вымогавшего взятки за невмешательство в хоздеятельность предприятия.

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