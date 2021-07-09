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30 минут назад

ВАКС дал 4 года тюрьмы экс-сотруднику СБУ, вымогавшему взятки с попавшегося ему янтарщика

По одной из статей о взяточничестве мужчину оправдали, чем недовольны в прокуратуре

Янтарь. Фото: Depositphotos Янтарь. Фото: Depositphotos
Янтарь. Фото: Depositphotos

Высший антикоррупционный суд 9 июля приговорил к четырем годам тюрьмы бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, расследованием было установлено, что сотрудник СБУ предложил соучредителю предприятия, у которого при обыске было изъято оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья, за 50 тысяч долларов оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования.

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Кроме того, следствием установлено, что обвиняемый неоднократно требовал периодически передавать ему взятки за невмешательство в ведение хоздеятельности данного предприятия.

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Суд, исследовав доказательства по делу и заслушав доводы сторон, вынес приговор, признав экс-сотрудника СБУ виновным по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса (получение или требование взятки за влияние на госслужащего).

Ему дали четыре года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, сроком на три года.

В свою очередь, по части 3 статьи 368 УК (получение взятки в крупном размере или лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством) подсудимого оправдали. В САП с этим пунктом не согласны и обжалуют приговор ВАКС.

Напомним также, что в марте СБУ изъяла у контрабандистов сразу более 1 тонны янтаря на сумму 11 млн грн.

Источник фото: Depositphotos

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