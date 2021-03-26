Происшествия 1 час назад

СБУ изъяла у контрабандистов свыше тонны янтаря на сумму 11 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа вместе с семью жителями Ровенской области

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря: в ходе многоэтапной операции изъяли камня на более чем 11 млн грн. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек семерых жителей Ровенской области, которые скупали у местных нелегально добытый янтарь.

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Из части приобретенной продукции дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камня они использовали производственные мощности одного из частных предприятий области.

Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж дельцы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

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Отмечается, что документировать противоправную деятельность группы правоохранители начали в сентябре 2020 года. За это время установлен контрабандный канал и его организаторы.

Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях правоохранители обнаружили почти 1300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки янтаря, компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по уголовной статье о незаконной добыче и сбыте янтаря на изъятое имущество наложили арест. На данный момент решается вопрос о сообщении подозрений участникам группировки.

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