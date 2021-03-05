Происшествия 5 часов назад

В Николаевской области СБУ заблокировала вывоз корабельных агрегатов в РФ (ФОТО)

Проверяется информация относительно возможного похищения обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку скрытого вывоза за границу товаров двойного назначения через временно аннексированную территорию АР Крым.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, двое жителей Николаева пытались организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в Российскую Федерацию.

При этом, в помощь они привлекли нескольких сообщников в качестве курьеров для нелегального перемещения продукции.

В ходе осмотра автомобиля злоумышленников на контрольном пункте "Каланчак" правоохранители обнаружили товары двойного назначения, которые дельцы скрыли среди личных вещей.

По месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях также обнаружены корабельные агрегаты различного назначения.

Конфискованные предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по статье 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

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Проверяется информация относительно возможного похищения обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области.

Напомним, ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц Министерства иностранных дел Украины, которые использовали официальные документы для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.

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