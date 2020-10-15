Контрабанда аварийных вагонов и квазиремонты — СМИ о схемах ВИПов Мининфраструктуры и УЗ

В последнее время огласку получила практически детективная история о насыщении Украины импортированными из России грузовыми вагонами, которые уже исчерпали свой ресурс. Речь идет о беспрецедентной по масштабам контрабанде в интересах высокопоставленных чиновников, пишет "Депо".

В публикации издания, говорится, что начиная с 2015 года, в Украину с нарушением законодательства было импортировано более 20 тыс. б/у грузовых вагонов (из них более 90% — из России). Тому есть обоснование: новый грузовой вагон стоит около $60 тыс., тогда как подставные фирмы закупают списанные вагоны в РФ и ОРДЛО за $1 тыс., но по документам он проходит как капитально отремонтированный.

В Украине срочно нужно обновить от 90 до 120 тыс. грузовых вагонов (с истекшим нормативным сроком), а это около половины всего номинального грузового парка страны. Речь идет о фактически списанных аварийных вагонах, которые в нарушение законодательства допускаются на жд-сеть.

Со стороны общественности все чаще звучат два вопроса: кто виноват в таком положении дел и когда виновные понесут уголовное наказание?

"Депо" пишет, что "СМИ обвиняют "компании-прокладки" в закупке вагонов в ОРДЛО в интересах отдельных чиновников из Мининфраструктуры (читай — Владислава Криклия) и подделывании документов на вагоны, приобретенные в РФ. В ряде публикаций описаны схемы с регистрацией фиктивных компаний в РФ, подлогом и т.п. С участием коррупционной составляющей вагоны из РФ и ОРДЛО "легализируются" в Украине".

В публикации утверждается, что ремонты на заводах и в депо выполняются ненадлежащим образом, имеют место "фиктивные" ремонты, нарушения в приемке УЗ вагонов после таких весьма условных ремонтов.

В результате количество происшествий на железной дороге Украины увеличивается из года в год. В 2019 году на железнодорожном транспорте Украины имели место 1202 транспортных происшествия, в том числе 705 аварий (в которых погибли 354 и получили травмы 232 человека), 473 инцидента без пострадавших, 24 пожара (отчет "Укртрансбезпеки"). В прошлом году заметно выросло число аварий с погибшими и травмированными. В Украине ежедневно происходит несколько небольших ЧП — и каждое грозит перерасти в серьезную аварию, а 2-3 раза в неделю с рельс сходят составы.

Причиной большинства ЧП, как пишет "Депо", является несоблюдении регламентных сроков эксплуатации вагонов. Старые вагоны фиктивно оформляются как "прошедшие капремонт" и направляются на железнодорожную сеть.

Анализ оперативных сводок "Укртрансбезпеки" свидетельствует, что именно продление и допуск подвижного состава с продленными сроками эксплуатации (вопреки нормативам) являются причиной большинства происшествий с грузовыми вагонами.

При анализе публичных отчетов Мининфраструктуры об авариях на железной дороге становится очевидным, что чиновники делают все возможное, чтобы скрыть реальное положение дел с аварийностью. Любые аварии расследуются без огласки.

Сообщается, что в прошлом году из УЗ были уволены лишь шесть сотрудников, которых признали виновными в авариях. Более 700 сотрудников получили выговоры. Информации о привлечении к уголовной ответственности вообще нет — она является закрытой.

Но по характеру предъявляемых обвинений становится понятным, что некоторые из преступных схемы все же обретают очертания уголовных дел.

По данным СБУ, в 2020 году региональные подразделения спецслужбы объявили 29 подозрений должностным лицам УЗ и аффилированных предприятий по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями о государственной измене, растрате имущества, служебном подлоге и служебной халатности.

Недавно СБУ разоблачила должностных лиц УЗ на хищении более 58 млн грн. при ремонте тепловозов. Их действия могли привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности травмирования пассажиров и работников железной дороги, уточнили в СБУ.

"Депо" пишет, что сотрудники спецслужбы сообщили, что следующие на очереди после тепловозов — описанные выше в этой статье схемы с грузовыми вагонами, по которым уже полным ходом идет оперативная отработка. Ряду должностных лиц Мининфраструктуры и УЗ могут быть предъявлены обвинения в связи с импортом в Украину фактически аварийных вагонов из РФ и допуском их на жд-сеть без проведения надлежащих ремонтных работ.

Но, как подчеркивает глава ФРУ Дмитрий Олийнык, вкус коррупционной составляющей для отдельных лиц в УЗ настолько силен, что даже многочисленные уголовные дела не оказывают должного эффекта, а аварийные вагоны продолжают курсировать по железной дороге.

Пока же против топ-менеджеров УЗ готовятся уголовные дела, внутри госкомпании происходят масштабные кадровые ротации. С января этого года госпредприятием руководит уже четвертый человек — по мнению ряда экспертов, целью этой игры является не что иное, как стремление Владислава Криклия и сотоварищи запутать правоохранителей.