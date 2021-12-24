Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Синегубова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова. Об этом сообщает Офис президента.

Ранее Синегубов руководил Полтавской ОГА.

Зеленский отметил, что, на Полтавщине глава облгосадиминистрации смог наладить эффективную работу и добиться значительных результатов. Среди достижений президент назвал завершение объектов-долгостроев, успешное прохождение всех волн пандемии коронавируса и обеспечение одного из лучших показателей вакцинации в стране. Была также принята стратегия развития края и начаты важные проекты.

"Надеюсь, Харьковщину ждут не менее заметные изменения и как результат – весомые достижения и развитие", – подчеркнул глава государства, вручая Олегу Синегубову служебное удостоверение.

Зеленский также отметил, что назначение профессионального руководителя особенно важно в пограничной области.

Олег Синегубов сказал о понимании большой ответственность этого и заверил, что приложит все усилия для качественных изменений в области.

"Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – подчеркнул он.

Олег Синегубов — уроженец Харькова. В 2004 году он окончил Национальный университет внутренних дел. Имеет стаж работы более 20 лет, доктор юридических наук. В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 годах работал в Харьковском университете внутренних дел — вплоть до декана факультета. С 2019 года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.

Напомним, у Харьковской ОГА не было главы с августа 2021 года, когда Зеленский уволил Айну Тимчук. Одновременно он возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Александра Скакуна, бывшего одним из заместителей Тимчук, до этого работавшего в органах Службы безопасности Украины. Перед увольнением Тимчук разгорелся скандал из-за продажи ею гостиницы в оккупированном Россией Крыму.