Резниченко возглавил рейтинг самых ответственных глав ОГА

Среди всех глав ОГА в этом году наибольшее количество обещаний выполнил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Таковы данные рейтинга аналитического портала "Слово и Дело".

Из 107 зафиксированных обещаний Резниченко выполнил 97, еще 3 находятся в стадии реализации. К невыполненным относятся 7 обещаний.

Следом за Резниченко с 67% выполненных обещаний идет глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Третий результат у Виталия Бунечко из Житомирской ОГА, у него 50%.

Всего в этом году в области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было сдано около 100 объектов, среди которых детские садики, школы, стадионы, больницы и дороги.

В частности, были построены и реконструированы детские садики на 500 новых мест. Новые садики появились в Покрове и Старых Кодаках. Еще продолжается строительство в Червоногригоровке и капитальный ремонт трех садиков в Кривом Роге.

В Мариинской многопрофильной гимназии №33 в Днепре впервые за более чем 150 лет был проведен капитальный ремонт. Кроме этого, реконструкция проходит в Божедаровской и Лиховской школах, а также в 5 школах Кривого Рога. Уже завершены работы в Петропавловке, Сурско-Литовском, Апостолово и Днепровской школе №104.

Отдельным проектом является строительство малых групповых домов для детей, оставшихся без родительской опеки. В 2021 году их построили в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раевке и Соленом. Следующие строятся в Васильковке, Петровке и Вакулово.

Также в области были открыты 9 стадионов и 2 больших бассейна в Слобожанском и Никополе, ведется реконструкция стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

В регионе появились также 16 новых сельских амбулаторий и 13 обновленных приемных отделений в опорных больницах.

Особым событием года стало открытие Южного обхода Днепра, соединившего Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом.

Всего в этом году было отремонтировано и построено около 550 км дорог, из которых дороги государственного значения составили 450 км и около 130 км — местные.

На следующий год на развитие инфраструктуры региона планируется выделить около 4 млрд гривен.

Напомним, недавно инициатор программы "Большая стройка" президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации программы в Украине уже был построено и реконструировано около 150 детских садиков и 200 школ. В дальнейшем планируется построить еще по 300 школ и детских садов.