Зеленський призначив головою Київської обладміністрації Павлюка, командувачем ООС став Москальов

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, який раніше командував Операцією об'єднаних Сил (ООС). Новим командувачем ООС став Едуард Москальов.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції об'єднаних сил", — сказав Зеленський.

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

"Так що київський напрямок і ситуація в області отримують ще більшу увагу", — наголосив президент.

Також він повідомив, що новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов.

"Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов – професійна людина, патріотична людина", — повідомив Зеленський.

Едуард Москальов раніше обіймав посаду заступника командувача ООС.

Зазначимо, Олексія Кулєбу було призначено головою Київської обласної державної адміністрації 9 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Віталій Кличко як мер Києва працює спільно із військовим головою.

Зазначимо, у Києві та області вводиться комендантська година на півтора дні, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.