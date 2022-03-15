Кличко закликав киян-чоловіків, які виїхали, повернутися та захищати столицю

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киянів-чоловіків, які поїхали, із закликом повернутися до міста для захисту та оборони столиці.

"Багато жінок і дітей поїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім'ї, повернулися до міста. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто та своє майбутнє!" А не сидіти десь і співчувати!", - зазначив Кличко.

Він також наголосив, що на сьогодні важливі зусилля кожного з киян.

"Хтось зі зброєю в руках – у теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення у місті. Потрібно готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити продукти. Багато іншої роботи. Кожен люблячий Київ і бажаючий, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!”, - сказав Кличко.

Зазначимо, що в Києві з ранку 15 березня сталося вже кілька потужних вибухів як мінімум у трьох районах.

Попередньо загинули двоє людей. Деякі житлові будинки дуже зруйновані.

У Святошинському районі Києва снаряд влучив у два житлові будинки. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.

У зв'язку з цим у Києві та області запроваджується комендантська година на півтора дні, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.