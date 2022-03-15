У Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук'янівська"

Внаслідок обстрілу агресором Києва вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук'янівська" та службові приміщення.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху поїзда не зупинятимуться на станції", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що біля метро "Лук'янівська" у Києві на протилежному боці вулиці знаходиться завод "Артем".

"Артем" – це державне оборонне підприємство. На ньому випускають ракетний комплекс "Вільха" та виготовляють снаряди для різних видів артилерії.

На заводі планували розпочати виробництво 155-міліметрових снарядів за стандартом НАТО.

У Києві з ранку 15 березня сталося вже кілька потужних вибухів щонайменше у трьох районах.

Попередньо загинули двоє людей. Деякі житлові будинки сильно зруйновані.

У Святошинському районі Києва снаряд потрапив до двох житлових будинків. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.

14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло загоряння.

У Києві 14 березня російські окупанти також обстріляли завод Антонова та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху евакуювали близько 70 людей.