В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская"

В результате обстрела агрессором Киева взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская" и служебные помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения. ️Во время движения поезда не будут останавливаться на станции", — говорится в сообщении.

Отметим, что около метро "Лукьяновская" в Киеве на противоположной стороне улицы находится завод "Артем".

"Артем" - это государственное оборонное предприятие. На нем выпускают ракетный комплекс "Ольха" и производят снаряды для разных видов артиллерии.

Также завод планировал приступить к производству 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО.

В Киеве с утра 15 марта произошло уже несколько мощных взрывов как минимум в трех районах.

Предварительно, погибли два человек. Некоторые жилые дома сильно разрушены.

В Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева. Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.

В Киеве 14 марта российские оккупанты также обстреляли завод Антонова и многоэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека и семь получили ранения разной степени тяжести. С места взрыва эвакуировали около 70 человек.