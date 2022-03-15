Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться и защищать столицу

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к уехавших киевлянам-мужчинам с призывом вернуться в город для защиты и обороны столицы.

"Многие женщины и дети уехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать!" — отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день важны усилия каждого из киевлян.

"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый любящий Киев и желающий, чтобы он выстоял, должен помогать как может!" — сказал Кличко.

Отметим, в Киеве с утра 15 марта произошло уже несколько мощных взрывов как минимум в трех районах.

Предварительно, погибли два человека. Некоторые жилые дома сильно разрушены.

В Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева. Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

В связи с этим в Киеве и области вводится комендантский час на полтора дня, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.