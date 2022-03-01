На период войны Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Виталий Кличко остаётся мэром Киева и будет работать совместно с военным главой.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"На время войны я решил назначить главу Киевской военной администрации. Им будет генерал Жирнов Николай Николаевич, который служил командующим сил поддержки", — заявил Зеленский.

Также на сайте Офиса президента опубликован указ про увольнение Виталия Кличко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

Зеленский подчеркнул, что Виталий Кличко остается мэром Киева.

"У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места", — сказал президент.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.