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На период войны Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации

Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской военной администрации
Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской военной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Виталий Кличко остаётся мэром Киева и будет работать совместно с военным главой.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"На время войны я решил назначить главу Киевской военной администрации. Им будет генерал Жирнов Николай Николаевич, который служил командующим сил поддержки", — заявил Зеленский.

Также на сайте Офиса президента опубликован указ про увольнение Виталия Кличко с должности начальника Киевской городской военной администрации.

Зеленский подчеркнул, что Виталий Кличко остается мэром Киева.

 "У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места", — сказал президент.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько