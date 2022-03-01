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На період війни Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації

Зеленський призначив генерала Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації
Зеленський призначив генерала Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"На час війни я вирішив призначити голову Київської військової адміністрації. Ним буде генерал Жирнов Микола Миколайович, який служив командувачем сил підтримки", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва.

"У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця", — сказав президент.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько