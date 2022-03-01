На період війни Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"На час війни я вирішив призначити голову Київської військової адміністрації. Ним буде генерал Жирнов Микола Миколайович, який служив командувачем сил підтримки", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва.

"У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця", — сказав президент.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.