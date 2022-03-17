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Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие

Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие
Российские военные обстреляли район Киева. Фото: пресс-служба ГСЧС

Российские оккупационные войска открыли огонь по Святошинскому району столицы Украины. В результате возник пожар на складе и загорелись два авто. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что ГСЧС получила сообщение о возгорании в 16:30. На место выехали спасатели, в 17:04 пожар ликвидировали.

Фото 2 — Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие
Фото 3 — Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие
Фото 4 — Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие
Фото 5 — Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие
Фото 6 — Российские военные обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие

Сотрудники ГСЧС выяснили, что снаряды врага попали в два автомобиля, которые сразу же загорелись. В результате пожара погиб один человек.

Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Там площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.

"Есть угроза взрыва снаряда, поэтому пожар тушат с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб 1 человек", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, утром 16 марта в Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела в 12-этажный жилой дом попал снаряд. По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела и обвала дома пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек. 

Автор:
Вита Молодан