Російські військові обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі

Російські окупаційні війська відкрили вогонь у Святошинському районі столиці України. В результаті виникла пожежа на складі та спалахнули два авто. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Відомо, що ДСНС одержала повідомлення про спалах о 16:30. На місце виїхали рятувальники, о 17:04 пожежу ліквідували.

Співробітники ДСНС з'ясували, що снаряди ворога потрапили у два автомобілі, які одразу ж спалахнули. Внаслідок пожежі загинула одна людина.

Ще один виклик надійшов про спалах на складі. Там площа пожежі сягає 10 тисяч квадратних метрів.

"Є загроза вибуху снаряда, тому пожежу гасять з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 особа", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 16 березня у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу до 12-поверхового житлового будинку потрапив снаряд. За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу та обвалу будинку постраждали 2 особи, евакуйовано 35 людей.