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Російські військові обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі
Російські окупаційні війська відкрили вогонь у Святошинському районі столиці України. В результаті виникла пожежа на складі та спалахнули два авто. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що ДСНС одержала повідомлення про спалах о 16:30. На місце виїхали рятувальники, о 17:04 пожежу ліквідували.
Співробітники ДСНС з'ясували, що снаряди ворога потрапили у два автомобілі, які одразу ж спалахнули. Внаслідок пожежі загинула одна людина.
Ще один виклик надійшов про спалах на складі. Там площа пожежі сягає 10 тисяч квадратних метрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Є загроза вибуху снаряда, тому пожежу гасять з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 особа", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, вранці 16 березня у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу до 12-поверхового житлового будинку потрапив снаряд. За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу та обвалу будинку постраждали 2 особи, евакуйовано 35 людей.