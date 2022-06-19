В Киевской области военная комендатура и полиция будут проводить рейды по соблюдению комендантского часа

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что власти Киевской области начинают активную подготовку к осенне-зимнему периоду, а также будут контролировать соблюдение комендантского часа.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Кулеба призвал жителей региона не пренебрегать внедренными из-за войны и вероятных диверсантов ограничениями.

"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем", - сообщил Кулеба.

Напомним, что, по словам председателя Киевской ОВ Алексея Кулебы, угроза повторного нападения на Киевскую область будет до тех пор, пока идет война.