- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киевской области военная комендатура и полиция будут проводить рейды по соблюдению комендантского часа
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что власти Киевской области начинают активную подготовку к осенне-зимнему периоду, а также будут контролировать соблюдение комендантского часа.
Об этом он написал в своем Telegram.
Кулеба призвал жителей региона не пренебрегать внедренными из-за войны и вероятных диверсантов ограничениями.
"Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевщины ночью. Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем", - сообщил Кулеба.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что, по словам председателя Киевской ОВ Алексея Кулебы, угроза повторного нападения на Киевскую область будет до тех пор, пока идет война.