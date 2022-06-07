На Чернігівщині зменшили тривалість комендантської години

У Чернігівській області зменшили тривалість комендантської години - вона діятиме з 23:00 до 04:00.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми приймемо рішення і зменшимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, це дозволить спростити переміщення в місті, і мешканці можуть більше знаходитися на вулицях і вирішувати більше справ.

Нагадаємо, на території Київської області правоохоронці посилюють контроль за дотриманням комендантської години через загрози провокацій диверсійних груп. Станом на 1 червня, комендантська година в області діє з 23:00 до 05:00.