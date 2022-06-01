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На Київщині правоохоронці посилюють контроль за дотриманням комендантської години, - очільник ОВА
На території Київської області правоохоронці посилюють контроль за дотриманням комендантської години через загрози провокацій диверсійних груп.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Він нагадав, що станом на 1 червня комендантська година в області діє з 23:00 до 05:00.
"Це значить, що в цей час на вулицях знаходитися заборонено. Прошу поставитися до цього серйозно та дотримуватись обмежень. Також наголошу, що ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, щоб на вулицях не знаходились люди без спеціальних перепусток. В області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли", - сказав Олексій Кулеба.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також він закликав мешканців Київщини не забувати про світломаскувальний режим та не ігнорувати повітряну тривогу.
Нагадаємо, прес-офіцер 112-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що киянам та жителям столиці рано розслаблятися, оскільки загроза ракетного обстрілу міста з боку армії Російської Федерації, як і раніше, зберігається. Наразі є загроза спроби росіян відкрити "другий фронт" на київському напрямку.