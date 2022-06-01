В Киевской области правоохранители усиливают контроль за соблюдением комендантского часа, - глава ОВА

На территории Киевской области правоохранители усиливают контроль за соблюдением комендантского часа из-за угроз провокаций диверсионных групп.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Он напомнил, что по состоянию на 1 июня комендантский час в области действует с 23:00 до 05:00.

"Это значит, что в это время на улицах находиться запрещено. Прошу отнестись к этому серьезно и соблюдать ограничения. Также отмечу, что мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы будут еще более тщательно следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", – сказал Алексей Кулеба.

Также он призвал жителей Киевской области не забывать о светомаскировочном режиме и не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев заявил, что киевлянам и жителям столицы рано расслабляться, поскольку угроза ракетных обстрелов города со стороны армии Российской Федерации по-прежнему сохраняется.