Військова влада Києва оцінила можливість повторного наступу армії РФ на столицю

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на чутки про повторний наступ військ країни-агресора РФ на Київ.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської воєнної адміністрації.

Там зазначили, що ознак формування військ у Брянській та Курській області немає, але РФ може використати також територію Білорусі.

Київ є пріоритетною ціллю російських окупантів, тому загроза повторного наступу зберігається.

"Київ як столиця є пріоритетною метою для захоплення російськими військами. З огляду на значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - сказав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Він наголосив, що для повторного наступу потрібно створити групу військ, а це вимагає часу, а в сьогоднішніх умовах швидко це зробити неможливо.

Але все одно Київ готується дати належну відсіч противнику: облаштовуються межі та позиції, будуються оборонні споруди, визначено місцевість для мінування, проводиться підготовка військ.

"Загроза існує і існуватиме, поки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові", - заявив Жирнов.

Зазначимо, раніше голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що Києву, Сумам, Чернігову та Харкову потрібно терміново будувати глибоку ешелоновану оборону.