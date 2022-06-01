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"Рано розслаблятися": у ТРО попереджають про можливі ракетні обстріли Києва

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Киянам та жителям столиці рано розслаблятися, оскільки загроза ракетного обстрілу міста з боку армії Російської Федерації, як і раніше, зберігається.

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Про це заявив прес-офіцер 112-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі є загроза спроби росіян відкрити "другий фронт" на київському напрямку.

"Війна не закінчилася. Киянам, жителям столиці рано розслаблятися. Для Києва існує загроза, насамперед загроза терористичних обстрілів з боку РФ балістичними та крилатими ракетами. Також існує загроза спроби російських окупантів відкрити "другий фронт" на київському напрямку", - наголосив Андрій Ковальов. 

Також він зазначив, що помилки лютого-березня були враховані. Безліч коштів та сил на київському напрямку залучено до оборони столиці.

Водночас, у Київській міській військовій адміністрації відреагували на чутки про повторний наступ військ РФ на Київ, заявивши, що ознак формування військ у Брянській та Курській області немає. Але РФ може використати також територію Білорусі.

Автор:
Анастасія Дєдковська