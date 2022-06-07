В Черниговской области сократили продолжительность комендантского часа - он будет действовать с 23:00 до 04:00.

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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Увеличивается продолжительность светового дня, соответственно сегодня мы примем решение и снизим продолжительность комендантского часа. Комендантский час будет длиться с 23:00 до 4:00", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, это позволит упростить перемещение в городе, и жители могут больше находиться на улицах и решать большее количество дел.

Напомним, на территории Киевской области правоохранители усилили контроль за соблюдением комендантского часа из-за угроз провокаций диверсионных групп. По состоянию на 1 июня комендантский час в области действует с 23:00 до 05:00.