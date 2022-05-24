В Одесі та області з 25 травня скоротили час комендантської години, - ОВА

В Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня буде змінено час комендантської години.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що з 25 травня комендантська година діятиме з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

Читайте також Категорія Суспільство Важливо Важливо На Луганщині скоротили комендантську годину

У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, в Одесі та області з 14 травня дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв. Продаж алкогольних напоїв можна буде здійснювати з 09:00 до 18:00.