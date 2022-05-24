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В Одесі та області з 25 травня скоротили час комендантської години, - ОВА

комендантська година, годинник, години
Фото: В Одесі та Одеській області з 25 травня скоротили час комендантської години

В Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня буде змінено час комендантської години.  

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Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. 

Зазначається, що з 25 травня комендантська година діятиме з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин. 

У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. 

Нагадаємо, в Одесі та області з 14 травня дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв. Продаж алкогольних напоїв можна буде здійснювати з 09:00 до 18:00.

Автор:
Анастасія Дєдковська