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В Одесі та області з 25 травня скоротили час комендантської години, - ОВА
В Одесі та Одеській області розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 25 травня буде змінено час комендантської години.
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Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що з 25 травня комендантська година діятиме з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.
У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в Одесі та області з 14 травня дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв. Продаж алкогольних напоїв можна буде здійснювати з 09:00 до 18:00.