На Луганщині скоротили комендантську годину

З 23 травня на Луганщині комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Із завтрашнього дня, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00", - повідомив він.

Гайдай зазначив, що у ці години за службовими посвідченнями на вулицях та в інших громадських місцях мають право перебувати: співробітники Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженнями особи, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.

За дотриманням заходів комендантської години, відповідно до норм чинного законодавства України, слідкуватимуть правоохоронні органи та військовослужбовці.

Нагадаємо, що також з 23 травня на Донеччині комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.