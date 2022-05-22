На Луганщине сократили комендантский час

С 23 мая в Луганской области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - сообщил он.

Гайдай отметил, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и в других общественных местах имеют право находиться: сотрудники Луганской областной государственной администрации – областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные с их распоряжениями должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

За соблюдением мер комендантского часа, в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, будут следить правоохранительные органы и военнослужащие.

Напомним, что также с 23 мая в Донецкой области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.