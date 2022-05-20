В Николаевской области изменено время комендантского часа, - горсовет

На территории Николаевской области, начиная с 20 мая, изменена продолжительность комендантского часа - с 22:00 до 06:00.

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Об этом сообщает Николаевский городской совет.

"В соответствии с распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима с 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00", – говорится в сообщении.

Также в горсовете призвали жителей области соблюдать комендантские часы и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский отметил, что на территориях Украины, где не ведутся боевые действия, еще рано говорить о полной отмене комендантского часа, поскольку все еще есть угроза со стороны российской армии.