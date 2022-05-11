Отказываться от комендантского часа еще рано, - глава МВД

На территориях Украины, где не ведутся боевые действия, еще рано говорить о полной отмене комендантского часа, поскольку все еще есть угроза со стороны российской армии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще довольно велика опасность", - сказал Монастырский.

Кроме этого, глава МВД отметил, что некоторые области, находящиеся ближе к зоне проведения боевых действий, самостоятельно установили продленный комендантский час.

"Время показывает, что комендантский час оправдал себя. Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", - отметил глава МВД.

Напомним, с 10 мая в Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях решили сократить время комендантского часа с 23:00 до 5:00. Это сделано для удобства жителей, учитывая более или менее спокойную ситуацию в регионе.