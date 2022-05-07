Возвращаться в Киев понемногу можно после 9 мая – Кличко

Если раньше мэр столицы Виталий Кличко призывал уехавших после полномасштабного вторжения России киевлян переждать еще и не спешить возвращаться домой, то теперь городской голова сообщил, что после 9 мая жители Киева могут начинать понемногу возвращаться домой.

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Об этом Кличко заявил в интервью "НВ".

До 9 мая украинцам лучше оставаться в более безопасных местах и не ехать в столицу, считает мэр. Ведь Киев до сих пор — цель РФ. Кроме того, еще есть большое количество заминований в пригороде, в лесопарковых зонах.

"Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", сказал мэр.

Напомним, в Киеве и области на 8 и 9 мая вводить комендантский час пока не планируют. В эти дни столицу и область будут усиленно патрулировать, все массовые мероприятия запрещены.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, по данным спецслужб стран-партнеров Украины, высшее политическое руководство России намерено 9 мая объявить Украине полноценную войну.