Повертатися до Києва потроху можна після 9 травня – Кличко

Якщо раніше мер столиці Віталій Кличко закликав киян, що виїхали після повномасштабного вторгнення Росії, перечекати ще й не поспішати повертатися додому, то тепер міський голова повідомив, що після 9 травня жителі Києва можуть починати потроху повертатися.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Кличко заявив у інтерв'ю "НВ".

До 9 травня українцям краще залишатися у безпечніших місцях і не їхати до столиці, вважає мер. Адже Київ і досі — ціль РФ. Крім того, ще є велика кількість замінувань у передмісті, в лісопаркових зонах.

"Військові кажуть, що поки що велика частина цих територій залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде потроху повертатися до столиці", - сказав мер.

Нагадаємо, у Києві та області на 8 та 9 травня вводити комендантську годину поки не планують. У ці дні столицю та область посилено патрулюватимуть, усі масові заходи заборонені.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, за даними спецслужб країн-партнерів України, найвище політичне керівництво Росії має намір 9 травня оголосити Україні повноцінну війну.