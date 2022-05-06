У Києві планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитсадків до 1 вересня, - Кличко

У Києві планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитячих садочків до 1 вересня, щоб розпочати повноцінну роботу всіх закладів із самого початку навчального року, якщо дозволятиме ситуація з безпекою у столиці та в країні загалом.



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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми маємо мінімальну кількість запитів щодо заповнення дитячих садків. Зрозуміло, що відкривати заклад, де буде 2-3 дитини, сенсу немає. Якщо кількість звернень від батьків зростатиме в тому чи іншому районі столиці, тоді ми відповідно розглядатимемо можливість відновити роботу окремих закладів для відвідування дітьми", – сказав Кличко.

Міський голова також зазначив, що у столиці з початку російського вторгнення пошкоджено понад 200 житлових будинків, а також значну кількість шкіл та дитсадків.

"Якщо дозволятиме ситуація безпеки в столиці та в країні в цілому, ми плануємо всі дошкільні та шкільні заклади підготувати до 1 вересня, щоб розпочати повноцінну роботу. Але до цього часу у Києві потрібно відремонтувати пошкоджені будівлі навчальних та дитячих дошкільних закладів, а також житлові будівлі. Зараз розробляються відповідні кошториси, щоб у максимально короткі терміни, протягом літніх місяців, все відновити. Все робиться для того, щоб мешканці столиці могли повернутися до своїх будинків, а діти до навчання", - розповів Віталій Кличко.

Нагадаємо, КМДА готується затвердити норми, за якими деякі дитячі садки у столиці знову зможуть працювати в умовах воєнного часу. При цьому точну дату відкриття окремих дитячих садків ще не затвердили.