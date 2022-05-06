В Киеве планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов до 1 сентября, - Кличко

В Киеве планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов к 1 сентября, чтобы начать полноценную работу всех заведений с самого начала учебного года, если будет позволять ситуация с безопасностью в столице и в стране в целом.



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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

"Сегодня мы имеем минимальное количество запросов по заполнению детских садов. Понятно, что открывать заведение, где будет 2-3 ребенка, смысла нет. Если количество обращений от родителей будет расти в том или ином районе столицы, тогда мы, соответственно, будем рассматривать возможность возобновить работу отдельных заведений для посещения детьми", - сказал Кличко.

Городской глава также отметил, что в столице с начала российского вторжения повреждены более 200 жилых домов, а также значительное количество школ и детсадов.

"Если будет позволять ситуация безопасности в столице и в стране в целом, мы планируем все дошкольные и школьные учреждения подготовить к 1 сентября, чтобы начать полноценную работу. Но к этому времени в Киеве нужно отремонтировать поврежденные здания учебных и детских дошкольных заведений, а также жилые здания. Сейчас разрабатываются соответствующие сметы, чтобы в максимально короткие сроки, в течение летних месяцев, все восстановить. Все делается для того, чтобы жители столицы могли вернуться в свои дома, а дети к учебе", - рассказал Виталий Кличко.

Напомним, КГГА готовится утвердить нормы, по которым некоторые детские сады в столице снова смогут работать в условиях военного времени. При этом точную дату открытия отдельных детских садов еще не утвердили.