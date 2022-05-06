Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, – КГГА

Киевская городская государственная администрация готовится утвердить нормы, по которым некоторые детские сады в столице снова смогут работать в условиях военного времени. При этом точную дату открытия отдельных детских садов еще не утвердили.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время пресс-конференции в Медиацентре Украины.

"Мы рассматриваем возможность открыть в городе дежурные детские сады для того, чтобы родители могли работать. Но этот вопрос пока дискуссионный, ведь детские дошкольные учреждения в первую очередь должны соответствовать критериям безопасности", — подчеркнул он.

Что касается школ, то киевские образовательные учреждения до конца учебного года 2021/22 будут работать в дистанционном формате. Сдача государственной итоговой аттестации в этом году отменена.

"Решение о возобновлении обучения было принято как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей и отвлечь их от войны. Сдача государственной итоговой аттестации по решению МОН Украины в этом году отменена", — добавил Поворозник.

Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена.