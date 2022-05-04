Из Украины уехали из-за войны уже 24 тысячи преподавателей - Минобразования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что уже около 24 тысяч украинских преподавателей переехали за границу из-за войны и встали там на учет. Как передает Интерфакс-Украина, об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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Также украинский чиновник сообщил, что получил от польского коллеги статистику, согласно которой на сегодня в детских садах Польши учтено уже 40 тысяч украинских детей, 140 тысяч детей в начальной школе, 20 тысяч в старшей школе, а также 500 студентов. При этом, по его словам, 40% всех детей "обучаются в украиноязычных классах, в частности в Польше".

Шкарлет также сообщил, что на данный момент на неподконтрольной территории Украины находится около 1,1 тысячи школ: всего их работает почти 12,7 тысячи из 13,8 тысячи, которые существуют в стране.

Министр также заявил, что в большинстве школ на неподконтрольной территории директора уволились и не сотрудничают с оккупантами. По его данным, на временно оккупированной территории сейчас остается около 10-11 тысяч преподавателей.

В отношении же детей, находящихся на оккупированной территории или принудительно вывезенных в Россию, Шкарлет отметил, что пока нет возможности обеспечить сдачу ими национального мультипредметного теста для абитуриентов.

"К сожалению, по детям, которых принудительно вывезли, на сегодня у нас нет механизмов. Вместе с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий мы стараемся это решить, но пока такого механизма нет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что на данный момент пройти этот тест можно исключительно на подконтрольной территории Украины. Однако возможность сдать тест будет и в странах Европейского Союза и в Великобритании.

В то же время Шкарлет отметил, что его министерство будет стараться предусмотреть возможность поступления детей в украинские вузы, после того, как они вернутся с оккупированных территорий или из России в Украину, даже после 1 сентября.

При этом, как сообщает пресс-служба Минобразования со ссылкой на заместительницу министра Веру Рогову, есть предварительная договоренность об открытии двух центров тестирования в Германии, двух в Италии и шести в Польше.

Также она отметила, что украиноязычные классы для украинских учеников созданы на сегодня не только в Польше, но и в Германии, Дании и Нидерландах. Кроме того, достигнута договоренность об открытии в Германии украинско-немецкой школы.