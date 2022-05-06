Керівництво РФ має наміри 9 травня оголосити Україні повноцінну війну — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, за даними спецслужб держав-партнерів України, вище політичне керівництво Росії має наміри 9 травня оголосити Україні повноцінну війну. Про це він сказав на брифінгу за результатами візиту до Варшави на конференцію донорів України.

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"За даними партнерських спецслужб, Росія має такі наміри — 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюють у вищому політичному керівництві. Чи відбудеться це — будемо бачити", — заявив він.

За словами голови уряду, якщо це відбудеться, це стане черговим підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу і демократичним цінностям.

"Україна буде відстоювати свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. У будь-якому випадку ми будемо боротися до повної перемоги над окупантом і агресором. Маємо повну підтримку наших партнерів, маємо абсолютне бажання перемогти, і я переконаний, що це відбудеться", - наголосив прем'єр.

Окрім того, Шмигаль заявив, що кількість жертв російського вторгнення серед військових у десятки разів менша за кількість загиблих серед цивільних мешканців України.

"Війна в Україні має декілька вимірів. По-перше, це знищення української нації російськими військами, Росією, оскільки жертв серед цивільного населення в десятки разів більша, ніж кількість жертв серед військових. Тобто це однозначно ознака знищення цивільного населення, цивільної інфраструктури, звірячі злочини військові, які межують між злочинами проти людяності та геноцидом", — сказав він.

Нагадаємо, що ООН на 3 травня підтвердила в Україні з 24 лютого, коли розпочалося масштабне військове вторгнення РФ, 3238 загиблих та 3397 поранених цивільних осіб.

Додамо при цьому, що в інтерв'ю CNN, опублікованому ще 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що на війні з Росією на той час загинули від 2,5 до 3 тисяч українських військових та ще понад 10 тисяч отримали поранення.

Зазначимо також, що радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко напередодні заявив, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може заявити про анексію Росією Донецької, Луганської та Херсонської областей України.