Руководство РФ намерено 9 мая объявить Украине полноценную войну — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, по данным спецслужб стран-партнеров Украины, высшее политическое руководство России намерено 9 мая объявить Украине полноценную войну. Об этом он сказал на брифинге по результатам визита в Варшаву на конференцию доноров Украины.

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"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения — 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждают в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это, будем видеть", — заявил он.

По словам главы правительства, если это произойдет, это станет очередным подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру и демократическим ценностям.

"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором. Есть полная поддержка наших партнеров, имеем абсолютное желание победить, и я убежден, что это произойдет", — подчеркнул премьер.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что количество жертв российского вторжения среди военных якобы в десятки раз меньше числа погибших среди гражданских жителей Украины.

"Война в Украине имеет несколько измерений. Во-первых, это уничтожение украинской нации российскими войсками, Россией, поскольку жертв среди гражданского населения в десятки раз больше числа жертв среди военных. То есть это однозначно признак уничтожения гражданского населения, гражданской инфраструктуры, зверские преступления военные, граничащие между преступлениями против человечности и геноцидом", — сказал он.

Напомним, что ООН на 3 мая подтвердила в Украине с 24 февраля, когда началось масштабное военное вторжение РФ, 3238 погибших и 3397 раненых гражданских лиц.

Добавим при этом, что в интервью CNN, опубликованном еще 16 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что на войне с Россией в то время погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных и еще более 10 тысяч получили ранения.

Отметим также, что советник министра внутренних дел Вадим Денисенко накануне заявил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может заявить об аннексии Россией Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины.