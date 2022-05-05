Путин на 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей, - МВД

Президент России Владимир Путин на 9 мая может заявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Денисенко отметил, что на данный момент в Кремле есть две партии, одна из которых говорит Путину, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий.

"Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", - сказал он.

По его словам, в эти дни будет решаться, сделает ли заявление президент РФ о том, что после того, как задачи будут выполнены, он присоединит эти территории.

Напомним, согласно данным разведки США, Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области в середине мая и создать так называемую "Херсонскую народную республику".