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Путин на 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей, - МВД

Вадим Денисенко, МВД, Путин, аннексия части территорий
Фото: Радио Свобода

Президент России Владимир Путин на 9 мая может заявить об аннексии Донецкой, Луганской и Херсонской областей. 

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Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона. 

Денисенко отметил, что на данный момент в Кремле есть две партии, одна из которых говорит Путину, что на 9 мая нужно заявить об аннексии оккупированных территорий.

"Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", - сказал он.

По его словам, в эти дни будет решаться, сделает ли заявление президент РФ о том, что после того, как задачи будут выполнены, он присоединит эти территории. 

Напомним, согласно данным разведки СШАРоссия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области в середине мая и создать так называемую "Херсонскую народную республику".

Автор:
Анастасия Дедковская