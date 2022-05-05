Путін на 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської та Херсонської областей, - МВС

Президент Росії Володимир Путін на 9 травня може заявити про анексію Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Денисенко зазначив, що наразі у Кремлі є дві партії, одна з яких каже Путіну, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій.

"Одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія каже, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів для майбутніх переговорів", - сказав він.

За його словами, у ці дні вирішуватиметься, чи зробить заяву президент РФ про те, що після того, як завдання буде виконано, він приєднає ці території.

Нагадаємо, згідно з даними розвідки США, Росія спробує анексувати окуповані Донецьку та Луганську області в середині травня та створити так звану "Херсонську народну республіку".