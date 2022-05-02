Росія планує захопити Донецьку та Луганську області до середини травня, - розвідка США

Росія спробує анексувати окуповані Донецьку та Луганську області у середині травня та створити так звану Херсонську народну республіку.

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Про це заявив посол Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, на брифінгу у Держдепартаменті, посилаючись на розвіддані.

"У повідомленнях йдеться, що Росія планує провести референдум про приєднання до Росії десь у середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона", - сказав посол.

Також Карпентер зазначив, що РФ викрадає місцевих чиновників у утримуваних ними містах, щоб замінити їх "групами, лояльними Москві".



"Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації", - сказав Карпентер.

За його словами, у цих містах окупанти можуть спробувати провести фіктивні референдуми, щоб додати видимість демократичної чи виборчої легітимності.

Нагадаємо, 25 квітня російські військові захопили будівлю міської ради Херсона, призначивши "глав" міста та області.