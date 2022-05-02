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Росія планує захопити Донецьку та Луганську області до середини травня, - розвідка США

Росія планує захопити Донецьку та Луганську області до середини травня, - розвідка США

Росія спробує анексувати окуповані Донецьку та Луганську області у середині травня та створити так звану Херсонську народну республіку.

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Про це заявив посол Майкл Карпентер, посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, на брифінгу у Держдепартаменті, посилаючись на розвіддані.

"У повідомленнях йдеться, що Росія планує провести референдум про приєднання до Росії десь у середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона", - сказав посол.

Також Карпентер зазначив, що РФ викрадає місцевих чиновників у утримуваних ними містах, щоб замінити їх "групами, лояльними Москві".

"Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації", - сказав Карпентер.

За його словами, у цих містах окупанти можуть спробувати провести фіктивні референдуми, щоб додати видимість демократичної чи виборчої легітимності.

Нагадаємо, 25 квітня російські військові захопили будівлю міської ради Херсона, призначивши "глав" міста та області.

Автор:
Анастасія Дєдковська