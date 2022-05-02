Таврійська губернія та Небесне місто: у ГУР розповіли про "божевільні ідеї" росіян

Росіяни розглядають дві "божевільні ідеї" щодо сходу та півдня України – відтворення Таврійської губернії та так званого Небесного міста.

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Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Новое время".

"У здоровому глузді російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час за часів Російської імперії. Це територія Криму, Херсона, частково Миколаївщини та навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - повідомив Буданов.

Друга ідея, за словами голови української розвідки, стосується створення так званого Небесного міста.

"Друга ідея, яку рідко можна почути, однак вона має бути, це так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це — хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони серйозно сприймають і зараз намагаються відтворити", - підсумував він.

Нагадаємо, глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Російська Федерація готується оголосити до 9 травня загальну мобілізацію для війни з Україною.

Водночас на окупованих територіях У Донецькій та Луганській областях вже йде мобілізація, під час якої скасували медичний огляд для «призовників» через брак фахівців.