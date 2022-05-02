Таврическая губерния и Небесный город: в ГУР рассказали о "сумасшедших идеях" россиян 

Россияне рассматривают две "сумасшедшие идеи" в отношении востока и юга Украины – воссоздание Таврической губернии и так называемого Небесного города.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Новое время".

"В здравом уме русского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают", - сообщил Буданов.

Вторая идея, по словам главы украинской разведки, касается создание так называемого Небесного города.

"Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место быть, это так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция. Еще раз говорю: это — больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести", - подытожил он.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Российская Федерация готовится объявить до 9 мая всеобщую мобилизацию для войны с Украиной.

В то же время на оккупированных территориях В Донецкой и Луганской областей уже идет мобилизация, в ходе которой отменили медицинский осмотр для «призывников» в связи с нехваткой специалистов.