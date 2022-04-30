В "ДНР" и "ЛНР" отменили медкомиссию во время принудительной мобилизации, — ГУР МО

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) отменили медицинский осмотри для «призывников».

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украине.

«Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по поставке «живой силы» с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: «в связи с нехваткой специалистов». Потенциальные «призывники» не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения. В целях обнаружения еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания «призывников».

«Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке (Донецкая область) размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тысяч российских рублей, если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы «МВД» – от 75 тысыч», — резюмируют в разведке.

Напомним, по информации уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой оккупационные власти “ЛДНР” проводят мобилизацию детей в ряды незаконных вооруженных формирований, участвовавших в так называемых “патриотических клубах”.