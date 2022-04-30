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У "ДНР" та "ЛНР" скасували медкомісію під час примусової мобілізації, - ГУР МО
В окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) скасували медичний огляд для «призовників».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації до ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів щодо постачання «живої сили» з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: "у зв'язку з нестачею фахівців". Потенційні «призовники» не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям», — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначають, що тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтва, інвалідність, тяжкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються на підрозділи матеріально-технічного забезпечення. З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем передбачуваного проживання «призовників».Підписуйтеся на наш YouTube канал
«Єдина альтернатива примусової мобілізації – виплата хабара за встановленими цінами (залежать від віку, спеціальності та стану здоров'я). Зокрема, в окупованій Горлівці (Донецька область) розмір хабара з метою ухилення від служби становить 5 тисяч російських рублів, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доставці до районних відділів «МВС» – від 75 тис.», – резюмують у розвідці.
Нагадаємо, за інформацією уповноваженої з прав людини Людмили Денисової окупаційна влада “ЛДНР” проводить мобілізацію дітей до лав незаконних збройних формувань, які брали участь у так званих “патріотичних клубах”.