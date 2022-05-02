Россия готовится объявить всеобщую мобилизацию до 9 мая, - глава ГУР Буданов

Российская Федерация готовится объявить до 9 мая всеобщую мобилизацию. В РФ уже начали подсчет резервов.

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Об этом заявил в интервью "Новое время" глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", – рассказал Буданов.

Также глава ГУР подтвердил, что Россия поставила к 9 мая цель полностью захватить Донбасс.

"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают", – подчеркнул он.

Напомним, 25 апреля журналист Христо Грозев сообщил, что, по его данным, РФ планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие достижения россиянам.