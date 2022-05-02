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Росія готується оголосити загальну мобілізацію до 9 травня, - голова ГУР Буданов
Російська Федерація готується оголосити до 9 травня загальну мобілізацію. У РФ вже розпочали підрахунок резервів.
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Про це заявив в інтерв'ю "Новое время" голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них, і підраховувати, що вони можуть видати з мобілізаційного одягу", - розповів Буданов.
Також глава ГУР підтвердив, що Росія поставила до 9 травня мету повністю захопити Донбас.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Ніяким чином вони не встигають", – наголосив він.
Нагадаємо, 25 квітня журналіст Христо Грозєв повідомив, що, за його даними, РФ планує захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати будь-які досягнення росіянам.