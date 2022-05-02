Россия планирует захватить Донецкую и Луганскую области к средине мая, - разведка США

Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области в середине мая и создать так называемую Херсонскую народную республику.

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Об этом заявил посол Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на брифинге в Госдепартаменте, ссылаясь на разведданные.

"В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении к России где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", - сказал посол.

Также Карпентер отметил, что РФ похищает местных чиновников в удерживаемых ими городах, чтобы заменить их "группами, лояльными Москве".



"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", - сказал Карпентер.

По его словам, в этих городах оккупанты могут попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы добавить видимость демократической или избирательной легитимности.

Напомним, 25 апреля русские военные захватили здание городского совета Херсона, назначив "глав" города и области.