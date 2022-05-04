Институт нацпамяти сменил лозунг празднования 9 Мая из-за войны с РФ

Украинский институт национальной памяти отмечает, что День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 8-9 мая будут проходить под измененным лозунгом в связи ведением Россией войны против Украины.

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"В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней "Помним, побеждаем" в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!" А неизменным символом памяти остается красный мак", — говорится в сообщении УИНП в Facebook.

Там подчеркивают, что майские памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма.

"В этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на нашу независимость и территориальную целостность, на само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе", — говорится в сообщении.

В Институте нацпамяти характеризуют противостояние украинцев российской агрессии как борьбу за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, ради достижения цели не гнушающегося ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества.

Напомним, что 14 апреля Верховная Рада приняла закон, которым признала режим в России тоталитарным, нацистским и имеющим в качестве одной из своих целей геноцид украинского народа.

При этом, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг" от 27 апреля, 36% украинцев уже считают День Победы 9 мая праздником, являющимся пережитком прошлого, в то время как 34% продолжают считать его праздником, имеющим символизм, значимый лично для них.