37% украинцев считают режим в России фашистским, еще 10% — нацистским

41% считают наилучшим описанием сегодняшнего политического режима в России слово "диктатура". Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В то же время еще 37% считают, что российский режим лучше всего соответствует понятию фашизма, а 10% — нацизма. Кроме того, 2% описывают его как монархию, еще 2% — как демократию, 1% — как анархию, 2% дали другое определение, а 5% с ответом затруднились.

В частности, в центре и на западе Украины российский режим считают фашистским 39% и 40% и опрошенных, на юге и востоке — 33% и 34% соответственно. Среди украиноязычных в быту таковых 39%, а среди русскоязычных — 32%. Причем явной корреляции этих ответов с ответами о нацистской сущности режима в РФ не наблюдается.

Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним, что 14 апреля Верховная Рада приняла закон, которым признала режим в России тоталитарным, нацистским и имеющим в качестве одной из своих целей геноцид украинского народа.

Кроме того, парламент запретил в Украине использование символики российской агрессии против Украины, хотя и не прописал конкретную ответственность за это. При этом в Раде сейчас находится законопроект, приравнивающий символику поддержки войны РФ против Украины к коммунистической и нацистской. Однако, в отличие от принятого 14 апреля закона, там не прописывается, что именно имеется в виду под такой символикой.

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